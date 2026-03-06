Para poner fin a la GUERRA en Medio Oriente, Trump exige que Irán se rinda: "No habrá acuerdo"

Washington, Estados Unidos.- Este viernes 6 de marzo de 2026, el presidente de Estados Unidos (EU), el empresario Donald Trump, afirmó que no buscará ningún acuerdo con Irán para detener la nueva guerra que inició el pasado fin de semana junto con Israel. El jefe de Estado aseguró que la única forma de poner fin a este conflicto bélico es mediante una "rendición incondicional" por parte de la república islámica.

Esta declaración fue publicada en su plataforma Truth Social, donde el mandatario estadounidense por el Partido Republicano dejó clara su postura frente a la escalada del conflicto en Medio Oriente: "No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL", escribió Trump en su mensaje.

El presidente de EU, Donald Trump, exige que Irán se rinda para acabar con la guerra. Foto: Truth Social

En esta misma publicación, el presidente de EU reiteró que su Gobierno no contempla negociar con Irán mientras continúe el conflicto armado. Sostuvo que su administración solo considera el fin de la guerra si el país asiático acepta capitular. Asimismo, agregó que, tras una eventual rendición y la elección de un nuevo liderazgo en Irán, EU trabajaría con sus aliados internacionales para reconstruir al país.

Trump señaló que, después de la capitulación, se buscaría la elección de "líder[es] grandes y aceptables" (para el Gobierno de EU) que encabecen una nueva etapa política en Irán. El mandatario estadounidense también aseguró que, en caso de que se concrete ese escenario, Washington y sus socios internacionales trabajarían para apoyar la recuperación del país. Según explicó, el objetivo sería sacar a Irán "del borde de la destrucción" y fortalecer su economía.

#ÚltimaHora | El presidente Donald Trump avisa que no habrá acuerdo con Irán sin "una rendición incondicional" uD83DuDDE3??? pic.twitter.com/MLJubjJ67A — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 6, 2026

El mandatario afirmó que la intención sería hacer que el país sea "económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca", en caso de que acepte las condiciones planteadas por su gobierno.

El presidente estadounidense cerró su publicación con un mensaje que hace referencia a su conocido lema político 'Make America Great Again' (MAGA). En esta ocasión, Trump utilizó una frase similar dirigida a Irán.

“IRÁN TENDRÁ UN GRAN FUTURO. ¡HAGAMOS A IRÁN GRANDE DE NUEVO (MIGA)!", escribió el mandatario en su mensaje.

Fuente: Tribuna del Yaqui