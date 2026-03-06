Trump anuncia plan para cuadruplicar producción de armamento tras reunión con fabricantes

Washington, D.C., Estados Unidos.- Este viernes 6 de marzo de 2026, el presidente Donald Trump anunció que los principales fabricantes de defensa en Estados Unidos acordaron cuadruplicar la producción de armamento avanzado tras una reunión celebrada en la Casa Blanca. El mandatario republicano calificó este equipamiento como armamento de "clase exquisita", cuyo objetivo es alcanzar los niveles más altos de producción lo antes posible.

"Acabamos de concluir una reunión muy positiva con las mayores empresas fabricantes de material de defensa de Estados Unidos, en la que hemos hablado sobre la producción y los calendarios de producción”, escribió Trump. Posteriormente añadió que la expansión comenzó tres meses antes de la reunión, y que actualmente ya se encuentran en marcha la producción de diversas armas e incluso municiones.

Por su parte, el mandatario destacó que dentro de dos meses se llevará a cabo otra reunión, por lo que cuando eso suceda en TRIBUNA se darán a conocer todos los detalles. Otro dato es que, en este encuentro, realizado en la sede que alberga al representante del Poder Ejecutivo, asistieron los directores ejecutivos de importantes empresas del sector defensa, entre ellas BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon.

Truth Social

"Han acordado cuadruplicar la producción de armamento de clase exquisita, ya que queremos alcanzar, lo antes posible, los niveles más altos de cantidad. La expansión comenzó tres meses antes de la reunión, y las plantas y la producción de muchas de estas armas ya están en marcha. Contamos con un suministro prácticamente ilimitado de municiones de grado medio y medio-alto, que estamos utilizando, por ejemplo, en Irán y que recientemente se ha utilizado en Venezuela", destacó el mandatario.

Es necesario recordar que esta misma semana el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó que fuerzas militares de Ecuador y de Estados Unidos lanzaron operaciones conjuntas en territorio ecuatoriano contra organizaciones que el propio gobernante del país norteamericano ha designado como terroristas. "Un poderoso ejemplo del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo", afirmó en el comunicado el Comando Sur.

Fuente: Tribuna del Yaqui