Van más de 200 muertos en Líbano desde el pasado lunes 2 de marzo de 2026 por ataques de Israel

Beirut, Líbano.- Desde su creación, Israel ha ocupado territorios en Líbano en distintas guerras; sin embargo, desde el lunes 2 de marzo de 2026, el país se ha visto arrastrado a la guerra contra Irán cuando el grupo libanés proiraní Hezbolá lanzó un ataque contra Israel, quienes respondieron con una campaña de ataques masivos donde hasta el momento se suman más de 200 muertos y alrededor de 798 heridos, así lo indicó el Ministerio Libanés de Salud este viernes 6 de marzo de 2026.

Por su parte, el ejército de Israel confirmó que 70 miembros del grupo chiíta libanés Hezbolá han sido abatidos en sus bombardeos en Líbano, los cuales continuarán. "Desde que Hezbolá decidió unirse a la campaña y atacar a Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel han atacado más de 500 objetos en Líbano", menciona el portavoz del organismo Effie Defrin en una comparecía mediante un video.

La agencia de ayuda humanitaria Consejo Noruego para los Refugiados (NCR) ha mencionado que este viernes 6 de marzo de 2026 alrededor de 300 mil personas en Líbano han sido desplazadas debido a los ataques aéreos y órdenes de evacuación por parte de Israel.

"El número de personas que podrían ser desplazadas superaría potencialmente el millón", ha indicado el NCR durante un comunicado. Sin embargo, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha notificado que se avecina una catástrofe humanitaria a causa del desplazamiento masivo.

