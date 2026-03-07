Mojtaba Jamenei herido en conflicto reciente; su nombre sigue en la contienda por liderazgo iraní

Teherán, Irán.- Desde hace unas horas se informa que Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Alí Jamenei, resultó herido tras ser víctima de un ataque aéreo; sin embargo, según medios israelíes, sigue vivo. Es importante destacar que Israel ya ha advertido que cualquier persona electa puede ser un blanco, pues acumulan varios asesinatos de funcionarios, incluido el del expresidente de Irán Mahmoud Ahmadinejad.

Sobre los responsables, se cree que efectivamente se trata de la nación de la que Irán ha sido víctima desde el pasado 28 de febrero de 2026, cuando, con el apoyo del republicano Donald Trump, se realizaron una serie de ataques que dejaron graves consecuencias humanitarias y diplomáticas a nivel global. En cuanto a Mojtaba Jamenei, se desconocen mayores detalles sobre su estado.

Por ahora, la actualización más reciente indica que, según Hossein Mozafari, miembro de la Asamblea de Expertos de Irán, se espera que se reúnan antes de que concluyan estas 24 horas para elegir al próximo líder supremo del país. No se descarta la posibilidad de que seleccionen a Mojtaba, pero The New York Times señala que enfrenta varios inconvenientes, como no haber ocupado cargos públicos.

El ayatolá, Ali Khamenei

Otro punto que ya se había informado con anterioridad en TRIBUNA es que no es bien visto que el liderazgo se transfiera de padre a hijo. Mientras se definan estos asuntos, nuestro medio de comunicación continuará al pendiente de cualquier novedad, y en caso de que haya un anuncio oficial, se publicarán de inmediato los detalles sobre la elección, que lleva varios días sin resolución.

Se presume que Hossein hizo un llamado a la población para que eviten la difusión de rumores: "Se abstengan de cualquier especulación y de difundir información no confirmada al respecto". En un asunto relacionado, este día el presidente Donald Trump acompañó a las familias en duelo en la Base de la Fuerza Aérea en Dover, Maryland, durante el traslado digno de seis soldados estadounidenses que murieron en la guerra en Oriente Medio.

Fuente: Tribuna del Yaqui