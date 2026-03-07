Teherán, Irán.- Masud Pezeshkian, presidente de Irán, dividió opiniones en su país tras expresar sus disculpas a las naciones vecinas que sufrieron daños durante los recientes enfrentamientos armados. El mandatario, a través de un video difundido en redes sociales, manifestó su pesar por las consecuencias que las acciones militares iraníes han tenido sobre territorios cercanos, marcando un cambio de tono en la postura de su administración respecto a la convivencia con otros estados de la zona.

En su mensaje, Pezeshkian aseguró que la intención de su país no es agredir a pueblos amigos. El presidente subrayó que las operaciones militares realizadas con drones y misiles se dirigieron contra recursos y bases de Estados Unidos asentadas en la región. Asimismo, el mandatario extendió una propuesta de paz, afirmando que no habrá nuevos ataques contra los países vecinos siempre que estos eviten que su suelo sea utilizado por fuerzas externas para realizar ataques contra la República Islámica.

Sin embargo, este gesto de reconciliación generó un fuerte rechazo en los sectores más conservadores del parlamento y el clero. Diversos legisladores ven en las palabras del presidente una muestra de debilidad que podría comprometer la seguridad del país. El parlamentario Hamid Rasei manifestó que el perdón debería ser solicitado por aquellos gobiernos que permiten la presencia de bases militares ajenas a la región, y no por el propio gobierno iraní.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian pidió disculpas a las naciones del Golfo por los ataques recientes y aseguró que Irán dejará de lanzar misiles contra países vecinos, salvo que desde sus territorios se realicen ofensivas contra el país.

Esta situación ha provocado que algunos grupos soliciten la disolución del actual consejo provisional de liderazgo, del cual Pezeshkian forma parte junto a otros dos funcionarios públicos. Estos sectores exigen el nombramiento de un nuevo líder nacional tras el asesinato de Ali Khamenei, con el fin de asegurar una defensa firme de los principios nacionales y evitar dudas ante las presiones de otros países.

A pesar de las críticas internas, el presidente mantiene que los ataques han buscado neutralizar amenazas directas y no dañar la infraestructura de las naciones hermanas. Los incidentes recientes en el Golfo Pérsico provocaron daños en instalaciones civiles y algunas sedes diplomáticas, razón por la cual el presidente consideró necesario este acto de arrepentimiento para preservar la estabilidad y los lazos con sus vecinos.

Fuente: Tribuna del Yaqui