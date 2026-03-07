"Tenemos que erradicarlos, son el epicentro de la violencia": Donald Trump irá contra cárteles mexicanos y manda mensaje a Sheinbaum

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reciente conferencia en su país, declaró que es momento para que ellos se vayan en contra de cárteles mexicanos, pues considera que ya es el momento de que se tomen medidas firmes, que se deben de erradicar de inmediato, incluso le mandó un mensaje a la presidenta de México, Claudia Sheimbaum, sobre los peligros de los grupos delictivos.

El presidente norteamericano, reafirmó su compromiso con el pueblo de Estados Unidos y su seguridad, o al menos eso dijo, para señalar que sigue buscando la manera para contrarrestar a os cárteles mexicanos, afirmando que se debe de reconocer que "el epicentro de la violencia del cártel es México", que según sus informes, son los que mayor sangre derraman en Latinoamérica: "Los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio".

Ante esto, dejó en claro que su Gobierno hará lo que sea necesario para proteger al pueblo estadounidense en contra de la inseguridad que representa el narcotráfico, agregando que se tendrá que tomar medidas con México porque es donde viene la mayor concentración de estos grupos delictivos y distribución de sustancias nocivas para la salud.

Trump, en su discurso volvió a afirmar que le agrada la presidenta del partido Morena, que la considera una mujer hermosa, con una hermosa voz, buena persona y además simpática, pero que sigue sin ser gobernante de México, sino que son los cárteles los que están tomando el control de todo, y por eso considera que llegó el momento de que él y su Gobierno se metan en este tema y ellos tomen cartas en el asunto.

uD83DuDEA8 "El epicentro de la violencia del cártel es México", afirma Donald Trump.



Así declaró desde la cumbre "Escudo de las Américas", donde Trump se reunió con 12 mandatarios latinoamericanos para definir una estrategia contra la narcoviolencia.



A la cual no estuvieron invitados… pic.twitter.com/LnSczLyw9K — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) March 7, 2026

Aunque no habló de una invasión a México, sí comentó que él ya le pidió permiso para encargarse de los cárteles mexicanos, que la líder política de México le dijo no, pero él cree que es momento de que ya abra los ojos y que para protección de su país, deben ser ellos los que los erradiquen: "Tenemos que erradicarlos, tenemos que darles con todo, porque se están poniendo peor, se están apoderando de su país, los cárteles están controlando México".

Finalmente, Donald cerró con que no deben de permitir que los cárteles sigan creciendo, que tomen más poder dentro del país mexicano, porque están muy cerca de Estados Unidos y es un alto riesgo para su nación y todos sus ciudadanos, recalcando una última vez, que "todo entra a través de México, mayormente".

Haz click aquí para ver el video.

Trump afirma que deben erradicar a los cárteles. Instagram @chamonic3

Fuente: Tribuna del Yaqui