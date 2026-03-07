Oslo, Noruega.- Durante la madrugada de este domingo, las calles de la capital de Noruega se vieron sacudidas por una explosión justo frente a la entrada de la embajada de los Estados Unidos. El suceso ocurrió cerca de la 1:00 horas (local), provocando un despliegue de agentes de seguridad en los alrededores del edificio. Aunque el estallido fue considerable, las causas reales que lo originaron todavía permanecen bajo investigación por parte de las autoridades.

En un primer momento, los comunicados emitidos por los cuerpos de seguridad indicaron que no había constancia de personas heridas. Los agentes establecieron contacto con los trabajadores del recinto para asegurar el perímetro y descartar riesgos mayores. No obstante, el panorama presentó algunos matices distintos poco después. El policía Michael Delmer, mencionó a la emisora noruega NRK que podría haber personas con lesiones leves.

Delmer evitó profundizar en estos detalles, argumentando que las indagaciones se encuentran en un estado muy temprano y que es necesario asegurar la veracidad de los hechos antes de difundir datos que no estén comprobados. La incertidumbre sobre el origen del presunto ataque ha alimentado diversas rumores. A través de redes sociales, circularon videos donde se observa al personal de seguridad movilizándose con rapidez por los alrededores del recinto tras la explosión.

Debido al contexto de tensiones actuales en Oriente Medio, surgieron teorías que intentaban vincular este hecho con posibles ataques externos. Algunos usuarios mencionaron de forma persistente la situación en Irán como un posible trasfondo, sugiriendo que el evento podría ser algo más que un simple accidente. Pese a estas conjeturas que circulan en internet, los investigadores de Oslo han recalcado que, hasta el momento, no existe evidencia que demuestre una relación con dicho conflicto.

El departamento de seguridad ciudadana mantiene la vigilancia en la zona y continúa trabajando para aclarar qué objeto o sustancia provocó el ruido. Por ahora, no se ha identificado a ningún responsable ni se han realizado detenciones vinculadas con lo ocurrido en la entrada del edificio. La prioridad de los agentes es mantener el orden en la ciudad mientras se recopilan los elementos necesarios para explicar lo sucedido con total claridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui