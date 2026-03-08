Aumentan víctimas por bombardeos de Israel en Líbano: 394 muertos y más de mil heridos

Beirut, Líbano.- La guerra que iniciaron Estados Unidos (EU) e Israel en Medio Oriente continúa cobrando vidas. Este domingo 8 de marzo de 2026, la agenda EFE reportó que, tras varios días de intensos bombardeos en Líbano, las autoridades sanitarias del país confirmaron que el número de muertos por la ofensiva aérea israelí ha ascendido a 394 personas. Entre las víctimas, estarían reportados al menos 83 niños.

Asimismo, señalaron que mil 130 personas han resultado heridas. De acuerdo con EFE, las cifras fueron reveladas este domingo por el ministro libanés de Salud Pública, Rakan Nasreddine, quien advirtió que el impacto de los ataques se extiende cada vez más entre la población civil.

La tensión escala en Medio Oriente. Misiles y drones activaron sirenas en Tel Aviv y Jerusalén mientras continúan los ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos.



Bombardeos en Líbano dejaron decenas de muertos y Hezbolá respondió con cohetes. Además, Irán lanzó misiles hacia… pic.twitter.com/6GnOSwcTSF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 8, 2026

Durante una rueda de prensa, el ministro explicó que entre los heridos también hay un número elevado de menores. Según los datos oficiales, 254 niños se encuentran entre las personas lesionadas. En este sentido, Nasreddine criticó que los bombardeos han dejado víctimas incluso entre el personal sanitario, lo que, según afirmó, demuestra que los ataques están afectando a personas y espacios que no forman parte de operaciones militares.

El funcionario aseguró que esta situación agrava el panorama humanitario en el país, donde hospitales y servicios de emergencia ya enfrentan una fuerte presión por la cantidad de víctimas.

Crece el desplazamiento de civiles

Además del aumento de muertos y heridos, la ofensiva militar también ha provocado un desplazamiento masivo de la población. El Consejo Noruego para los Refugiados, una organización internacional de ayuda humanitaria, informó que alrededor de 300 mil personas han sido desplazadas en Líbano debido a los ataques aéreos y a las órdenes de evacuación emitidas por Israel. La misma organización advirtió que la cifra podría crecer de forma considerable si la violencia continúa.

En un comunicado compartido el viernes 6 de marzo, el organismo señaló que el número de desplazados podría superar el millón de personas si la ofensiva militar se intensifica en los próximos días.

#Mundo | Van más de 200 muertos en Líbano desde el pasado lunes 2 de marzo de 2026 por ataques de Israel??uD83DuDCA5https://t.co/WP6TQvLUbr — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 6, 2026

Ante el aumento de víctimas y desplazados, el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, alertó que el país podría enfrentar una crisis humanitaria de gran escala. Advirtió que el desplazamiento masivo de población, junto con los daños en infraestructura y servicios básicos, podría desencadenar un desastre humanitario si no se detiene la escalada de violencia.

La situación también genera preocupación entre organismos internacionales y organizaciones de ayuda, que temen que el sistema sanitario y la asistencia a desplazados colapsen si la guerra en Oriente Medio continúa.

