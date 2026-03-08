Día Internacional de la Mujer 8M: Papa León XIV envía mensaje a mujeres víctimas de VIOLENCIA

Ciudad del Vaticano.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, este domingo 8 de marzo (8M), el Papa León XIV expresó su solidaridad con las mujeres de todo el mundo que enfrentan distintas formas de violencia. En su intervención, desde la Ciudad del Vaticano, el Pontífice reiteró el compromiso de la Iglesia católica con la defensa de la igualdad y la dignidad entre hombres y mujeres.

El mensaje fue pronunciado este domingo después del rezo del Ángelus desde la Plaza de San Pedro, donde el pontífice recordó que esta fecha representa una oportunidad para reforzar el reconocimiento de los derechos y la dignidad de las mujeres. Durante su intervención, el Papa señaló que el compromiso de los cristianos con la igualdad se basa en los principios del Evangelio. En ese sentido, subrayó que aún existen situaciones de discriminación que afectan a las mujeres en diferentes etapas de su vida.

Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer. Renovamos el compromiso que, para nosotros los cristianos, se basa en el Evangelio para el reconocimiento de la igual dignidad del hombre y la mujer", señaló.

Hoy se celebra el #DíadelaMujer. Renovemos el compromiso para el reconocimiento de la igual dignidad del hombre y de la mujer. Lamentablemente, muchas mujeres, desde la infancia, siguen siendo discriminadas y sufren diversas formas de violencia. A ellas, de modo especial, van mi… — Papa León XIV (@Pontifex_es) March 8, 2026

El pontífice también lamentó que muchas mujeres continúan siendo víctimas de discriminación desde la infancia y de diversas formas de violencia en distintos ámbitos de la sociedad; a ellas, les dedicó unas palabras especiales: "A ellas, en modo especial, les expreso mi solidaridad y mis oraciones".

El Papa pide prevenir la violencia desde la educación

Además de su mensaje público, el Papa León XIV abordó el tema en una carta publicada en la revista mensual Plaza de San Pedro. En el texto responde a una carta enviada por Giovanna, una mujer italiana que le planteó su preocupación por la violencia de género. El pontífice reconoció que se trata de un problema que le ha causado 'gran sufrimiento' y subrayó la necesidad de impulsar acciones concretas para combatirlo.

Entre las propuestas destacó la importancia de implementar proyectos específicos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, comenzando con la educación de las nuevas generaciones. El Papa también mencionó que los casos recientes de feminicidio muestran la gravedad del problema y la necesidad de enfrentarlo de manera directa.

Señaló que, en una sociedad marcada por pensamientos violentos, las mujeres muchas veces son atacadas porque representan valores como la fe, la libertad, la igualdad, la esperanza, la solidaridad y la justicia. Según explicó, esos valores pueden ser rechazados por una mentalidad basada en el egoísmo, los prejuicios, la discriminación y el deseo de dominación.

El líder de la Iglesia católica insistió en que ningún acto de violencia debe ser minimizado o justificado: "Nunca debemos subestimar un acto de violencia, y no temamos denunciarla, incluyendo ese clima de justificación o que atenúa o niega la responsabilidad". En ese contexto, destacó que toda la Iglesia comparte la necesidad urgente de trabajar para prevenir estas agresiones.

El Papa León XIV concluyó su mensaje con un llamado a transformar la mentalidad social para erradicar la violencia: "Debemos eliminar esta violencia y encontrar maneras de moldear la mentalidad de las personas; debemos ser personas de paz, que amen a todos".

