Irán ya tiene nuevo LÍDER SUPREMO: Esto se sabe del sucesor del ayatolá Alí Khamenei

Teherán, Irán.- Irán ya tiene un nuevo líder supremo, aunque el mundo todavía no sabe quién es. La Asamblea de Expertos, el órgano clerical encargado de designar a la máxima autoridad política y religiosa del país, confirmó que realizó la votación para elegir al sucesor del ayatolá Alí Khamenei, asesinado hace poco más de una semana en medio del conflicto armado en Oriente Medio.

Sin embargo, el nombre del elegido se mantiene bajo reserva y se espera que sea anunciado oficialmente en las próximas horas. En importante señalar que el líder supremo en Irán es la figura política y religiosa más poderosa del país, con autoridad sobre el Gobierno, las fuerzas armadas y las principales decisiones estratégicas.

Irán ya eligió a su nuevo líder supremo, pero mantiene su nombre en secreto en plena guerra en Medio Oriente. Foto: Internet

La Asamblea de Expertos confirma que ya hay sucesor

Este domingo 8 de marzo de 2026, el miembro de la Asamblea de Expertos, Ahmad Alamolhoda, confirmó que el proceso ya concluyó: "Se ha llevado a cabo la votación para nombrar al líder y este ha sido elegido", declaró, según reportó la agencia de noticias iraní Mehr.

De acuerdo con sus declaraciones, la secretaría del organismo será la encargada de revelar públicamente la identidad del nuevo líder supremo. Otros integrantes del mismo órgano también confirmaron que la decisión ya fue tomada. Uno de ellos incluso insinuó que Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido ayatolá Alí Khamenei, podría asumir el cargo.

Israel advierte que podría atacar al nuevo líder

Mientras Irán se prepara para revelar al sucesor, Israel lanzó una advertencia directa: no descarta atacar al nuevo líder supremo ni a los miembros de la Asamblea de Expertos que participaron en su designación. Esta amenaza se lanzó en medio de nuevas operaciones militares realizadas durante la noche del sábado 7 de marzo, que incluyeron ataques contra depósitos de combustible en Teherán y sus alrededores.

Además, un bombardeo alcanzó un hotel en el centro de Beirut, Líbano, que presuntamente alojaba a comandantes iraníes.

Teherán amanece entre humo tras ataques a instalaciones petroleras

Los ataques aéreos impactaron cinco instalaciones petroleras en la capital iraní y zonas cercanas. De acuerdo con el director general de la empresa nacional de distribución de productos petrolíferos, al menos cuatro personas murierondurante los bombardeos. El gobernador de Teherán informó que la distribución de combustible se interrumpió temporalmente mientras se realizan reparaciones.

#Mundo | Mojtaba Jamenei herido en conflicto reciente; su nombre sigue en la contienda por liderazgo iraní uD83CuDF0Ehttps://t.co/ZRPqqsBOFL — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 7, 2026

Al amanecer, la ciudad estaba cubierta por una densa nube de humo y el olor a combustible quemado permanecía en el aire. El ejército israelí confirmó posteriormente que su fuerza aérea atacó instalaciones de almacenamiento de combustiblepara evitar que fueran utilizadas por el ejército iraní.

En este contexto, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que el país cuenta con recursos suficientes para continuar su ofensiva aérea durante meses. El portavoz del organismo, Ali Mohammad Naini, aseguró que hasta ahora solo se han utilizado misiles de primera y segunda generación, pero que en los próximos días podrían emplearse misiles avanzados de largo alcance.

Fuente: Tribuna del Yaqui