Nombran a Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Alí Jamenei, como nuevo líder supremo de Irán

Teherán, Irán.- Irán anunció oficialmente el nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo del país, tras la muerte de su padre, Ali Jamenei. La decisión, difundida por la televisión estatal, marca un hecho sin precedentes en la cúpula del poder iraní y ocurre en medio de una escalada militar con Israel y Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, las autoridades iraníes pidieron a la población jurar lealtad al nuevo líder, quien asumirá el control del aparato político, militar y religioso de la República Islámica.

El nombramiento ocurre apenas días después de que medios estatales confirmaran la muerte de Ali Jamenei, quien gobernó el país durante décadas. Su fallecimiento se produjo tras los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra objetivos en Teherán, lo que provocó concentraciones de duelo en la capital iraní.

#Mundo | uD83CuDDEEuD83CuDDF7uD83DuDED1La Asamblea de Expertos nombró a Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Alí Jamenei, como nuevo líder supremo de Irán. Mojtaba sume el cargo este 8 de marzo como máxima autoridad religiosa y política del país.pic.twitter.com/KIUj2vrYg0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 8, 2026

La designación de Mojtaba Jamenei representa la primera transferencia directa de poder de padre a hijo en la cúpula del sistema surgido tras la Revolución Islámica de Irán de 1979, un hecho que ha generado inquietud tanto dentro del país como en la comunidad internacional, al reforzar la percepción de una sucesión dinástica en uno de los regímenes más influyentes de Medio Oriente.

El nuevo líder asume además en un contexto de alta tensión regional. El conflicto se intensificó después de la ofensiva militar de Israel y Estados Unidos contra instalaciones iraníes, a lo que Teherán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones en distintos frentes.

En ese escenario, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que la campaña militar podría ampliarse dentro del territorio iraní y aseguró que no existe un plazo definido para el conflicto. Antes del anuncio oficial, Trump ya había expresado su rechazo a que Mojtaba Jamenei asumiera el liderazgo del país.

En declaraciones recogidas por medios estadounidenses, calificó su posible ascenso como "inaceptable" y afirmó que quería participar personalmente en la definición del futuro liderazgo iraní.

Incluso sostuvo que cualquier nuevo dirigente de Irán necesitaría su aprobación para mantenerse en el poder, una declaración que incrementa la tensión diplomática en medio de la crisis que atraviesa la región.

uD83CuDDEEuD83CuDDF7uD83CuDDFAuD83CuDDF8 | Irán indica que Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Alí Jamenei, es el nuevo Líder Supremo y se convierte en objetivo de Estados Unidos e Israel.



Trump advirtió que “no durará mucho si no cuenta con el apoyo de EE.UU.” y añade: “Queremos asegurarnos de que no… pic.twitter.com/zFPSHQMuvP — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui