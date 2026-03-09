Donald Trump dará HOY su primer mensaje tras el conflicto con Irán y rechaza liderazgo de Mojtaba Jamenei

Miami, Florida.- A raíz de que Irán confirmó a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo del país, diversas figuras de la política, entre ellas el presidente de Rusia, Vladimir Putin, han reaccionado a esta información. A pesar de que el mandatario ruso mostró su total apoyo a la República Islámica, la respuesta ante el nombramiento por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue completamente diferente.

¿Qué dijo Donald Trump?

El mandatario estadounidense este lunes 9 de marzo de 2026 declaró al medio estadounidense New York Post que "no estoy contento con él", en referencia a la elección realizada por la Asamblea de Expertos, quienes escogieron precisamente al hijo del fallecido Alí Jamenei. No obstante, mientras se encontraba en su club de golf Doral, cerca de Miami, le preguntaron cuáles eran sus planes y se limitó a ofrecer respuestas evasivas.

¿Es el nuevo objetivo del Ejército de EU?

Se desconoce por completo si consideran atacar a Mojtaba, quien, según medios locales, presuntamente se encuentra herido desde hace algunos días. Además, resulta extraño que no haya hecho ninguna aparición pública desde que comenzó el enfrentamiento contra Estados Unidos e Israel. Es necesario destacar que el hombre, quien el pasado 28 de febrero también perdió a su esposa e hija, no suele estar en contacto con la prensa.

Mojtaba Jamenei

¿Trump volverá a atacar Teherán?

Sobre la posibilidad de una operación terrestre en Teherán, el mandatario dijo que todavía no saben con exactitud cuál será el siguiente movimiento, pues en las últimas horas diversas fuentes empezaron a especular que Trump quería controlar las instalaciones de enriquecimiento de uranio en Isfahán. "No hemos tomado ninguna decisión al respecto. Ni siquiera nos hemos acercado a ello", aclaró el republicano.

#Sonora | Sí habrá denuncia por daños tras protestas del 8M en el edificio del Poder Judicial de Hermosillo uD83DuDEBAuD83DuDFE3uD83DuDEA8https://t.co/ry3i9FxYOd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 9, 2026

Cabe resaltar que Donald Trump tendrá una conferencia de prensa la tarde de este día, alrededor de las 17:30 horas (tiempo local), en un salón de baile en el Doral, Miami, antes de regresar a Washington. De hecho, el mandatario también compartió en Truth Social que antes de esto asistirá al evento de recaudación de fondos del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Fuente: Tribuna del Yaqui