G7 plantean liberar las reservas de crudo para contrarrestar aumento de precios por guerra en Medio Oriente

París, Francia.- El mercado del petróleo se encuentra en estado de incertidumbre; por este motivo, los miembros de Finanzas del Grupo de los 7 (G7), en cooperación con la Agencia Internacional de Energía (IEA), han planteado la posibilidad de usar sus reservas de petróleo para contrarrestar el fuerte aumento de precios que ha causado la guerra con Medio Oriente, así lo anunció el gobierno francés.

Después de lo anunciado, los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) subieron un 6.3 por ciento hasta alcanzar los 96.63 dólares por barril. El WTI llegó a subir hasta los 119 dólares por barril, siendo la primera vez que superó los 100 dólares desde que Rusia invadió Ucrania en 2022. El crudo Brent, de referencia internacional, avanza un 6.9 por ciento a 99.09 dólares por barril después de alcanzar la cantidad de 119.50 dólares al comienzo de la sesión.

Este lunes 9 de marzo de 2026, los ministros de Finanzas de G7 se reunieron para debatir sobre una liberación coordinada de sus reservas de petróleo. No obstante, el ministro de Finanzas francés, Rolando Lescure, confirmó que el G7 aún no ha llegado a una decisión respecto al tema. "Todavía no hemos llegado a ese punto", mencionó Lescure al 'Financial Times'.

Los precios del petróleo disminuyeron ante la expectativa de que sean liberadas las reservas petroleras en algún momento. Sin embargo, el crudo estadounidense subió alrededor de un 35 por ciento la semana pasada, su mayor alza en la historia del mercado de futuros desde 1983. Poco después de que el petróleo subiera a más de 100 dólares al inicio de la jornada bursátil de la noche del domingo 8 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó en 'Truth Social' que una alza en los precios del petróleo a corto plazo es un precio muy bajo a pagar por destruir la amenaza nuclear de Irán.

En los países del Golfo Pérsico se ha recortado la producción porque se están quedando sin espacio de almacenamiento debido a que el crudo se acumula sin salida a causa del cierre del Estrecho de Ormuz. Los petroleros se han negado a transitar por la estrecha vía fluvial por temor a un ataque iraní.

A causa del cierre del estrecho, se ha provocado una mayor interrupción del suministro de petróleo en la historia, según un análisis de la consultora Rapidan Energy. Ya que alrededor del 20 por ciento del consumo mundial de petróleo se exporta a través del estrecho.

Kuwait, el quinto mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), anunció el día sábado 7 de marzo de 2026 recortes preventivos en su producción de petróleo y la producción de sus refinerías a causa de las amenazas iraníes contra el paso seguro de los barcos por el Estrecho de Ormuz; sin embargo, la estatal 'Kuwait Petroleum Corp' no ha detallado la magnitud de los recortes.

El segundo mayor productor de la OPEP, Irak, se ha desplomado, ya que la producción de sus tres principales yacimientos petrolíferos del sur ha caído un 70 por ciento, hasta 1.3 millones de barriles diarios, según la información de 'Reuters' el domingo 7 de marzo de 2026. Estos yacimientos producían 4.3 millones de barriles por día antes de la guerra con Irán.

Los Emiratos Árabes Unidos, que son el tercer mayor productor de la OPEP, notificaron el sábado 7 de marzo de 2026 que están gestionando cuidadosamente los niveles de producción en alta mar para satisfacer las necesidades de almacenamiento. La compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi confirmó que sus operaciones en tierra firme continúan de forma habitual.

Por su parte, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha declarado que el tráfico a través del estrecho se reanudará después de que Estados Unidos haya destruido la capacidad de Irán para amenazar a los petroleros. "No tardaremos mucho en ver una reanudación más regular del tráfico a través del Estrecho de Ormuz", declaró para la CNN durante una entrevista. "El tráfico marítimo está lejos de ser normal en este momento. Esto llevará algún tiempo. Pero. Repito, en el peor de los casos, serían unas pocas semanas, no meses", agregó.

Fuente: Tribuna del Yaqui