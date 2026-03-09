Guardia Revolucionaria de Irán responde a Trump: "Nosotros decidiremos el fin de la guerra"

Teherán, Irán.- La Guardia Revolucionaria de Irán emitió un pronunciamiento este lunes para contestar los recientes comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump. El mandatario norteamericano había asegurado que la guerra en Medio Oriente estaba prácticamente terminada, argumentando que la nación asiática carecía de una fuerza aérea funcional, comunicaciones operativas y una armada estructurada.

Ante dichos comentarios, los representantes del ejército iraní negaron rotundamente las afirmaciones, señalando que las decisiones sobre el fin de las confrontaciones recaen enteramente en sus manos. Según los voceros, el futuro de la región depende de los movimientos de sus tropas y no de las estimaciones de Estados Unidos. Calificaron los dichos de Trump como una forma de aminorar la presión sobre sus propias tropas desplegadas en el área y de ocultar la situación real sobre el terreno.

La Guardia Revolucionaria establece que somos nosotros quienes decidiremos el fin de la guerra. Las ecuaciones y el futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas; las fuerzas estadounidenses no decidirán cuándo termina el conflicto”, se lee.

#MNTV ? Irán advierte a Estados Unidos ?



uD83DuDD34 La Guardia Revolucionaria de Irán respondió al presidente Donald Trump, asegurando que sus misiles son «ahora más potentes que al inicio de la guerra» y que tienen la capacidad de «expandir» el conflicto. En un comunicado difundido… pic.twitter.com/mLwkcJDHOH — Más Noticias Televisión HN (@masntvhn) March 10, 2026

Control de recursos energéticos

Otro aspecto importante del mensaje abordó la economía y el flujo de hidrocarburos. Los portavoces lanzaron una advertencia sobre la exportación de crudo desde la zona. Mencionaron que, si los ataques provenientes de Estados Unidos e Israel no se detienen, tomarán medidas para impedir la salida de petróleo. El texto enfatizó que ni un solo litro del combustible será enviado a los mercados internacionales bajo las condiciones actuales de agresión militar.

Esta posición plantea un escenario de posible interrupción en el suministro mundial de energéticos. La organización militar subrayó que la paz debe ser un estado generalizado, indicando que habrá seguridad para todos los actores internacionales o inseguridad para la totalidad de las naciones involucradas en la disputa territorial.

#Internacional | La Guardia Revolucionaria de Irán le respondió a Donald Trump: "Nosotros determinaremos el fin de la guerra". Las fuerzas armadas del régimen amenazaron con bloquear la exportación de petróleo y Trump les advirtió: “Muerte, fuego y furia caerán sobre ellos”. pic.twitter.com/OakmZ9XCBY — CN24 NOTICIAS (@CN24NOTICIAS) March 10, 2026

Capacidades armamentísticas

Para contrarrestar la idea de un debilitamiento en sus líneas de defensa, la organización iraní utilizó los canales informativos estatales, como la agencia Fars, para detallar el estado actual de su equipamiento. Aseguraron contar con un arsenal balístico muy superior al que tenían al comienzo de las hostilidades. Los reportes destacan la existencia de misiles de mayor tamaño y potencia, equipados con ojivas que superan la tonelada de peso.

De acuerdo con el documento emitido, esta mejora en el armamento les permite mantener una postura firme y demostrar su disposición para ampliar el alcance del enfrentamiento si las circunstancias lo requieren. Así, desestimaron cualquier versión sobre la falta de recursos tácticos para sostener las operaciones en la zona.

#Irán eleva el nivel: el general Majid Mousavi anunció que solo usarán misiles con ojivas de una tonelada o más en sus operaciones de respuesta. uD83CuDDEEuD83CuDDF7



La Guardia Revolucionaria busca aumentar la potencia y el alcance de sus ataques para defender su territorio y soberanía. uD83DuDE80uD83DuDCA5uD83DuDEE1? pic.twitter.com/mxSUUOF9EM — Símbolo Revolucionario ? (@SimboloRev1979) March 10, 2026

Estos intercambios de declaraciones ocurren en un momento de transición dentro del país de Medio Oriente. Los recientes comunicados surgieron casi a la par de las demostraciones de apoyo de las tropas hacia su nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei. La consolidación de esta figura en la cima del poder religioso y político ha estado acompañada de un discurso firme por parte del ejército para proyectar unidad hacia la comunidad internacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui