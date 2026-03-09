Guerra en Medio Oriente: Reportan 2 muertos en Israel tras impacto de misiles lanzados por Irán

Jerusalén, Israel.- La Guerra en Medio Oriente sigue cobrando vidas. Este lunes 9 de marzo de 2026, medios internacionales y agencias como EFE reportaron la muerte de dos hombres que trabajaban en una obra de construcción en el centro de Israel tras los impactos provocados por una andanada de misiles lanzados desde Irán. Se trata de las primeras víctimas mortales en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo, cuando un ataque similar dejó nueve personas fallecidas.
De acuerdo con los reportes de Servicios de Emergencia Israelíes, las víctimas se encontraban en una obra, trabajando, cuando ocurrieron los impactos en Yehud, una localidad ubicada cerca del Aeropuerto Ben Gurión, en el centro del país. Tras el reporte del siniestro, se movilizaron paramédicos y más servicios de Emergencia, quienes encontraron a dos afectados inconscientes. De inmediato, los equipos médicos intentaron reanimarlos en el sitio.
No obstante, tras las maniobras de resucitación, uno de los hombres fue declarado muerto en el lugar. El segundo trabajador fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde falleció poco después debido a la gravedad de las heridas, según confirmó el servicio de emergencias United Hatzalah. El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó que uno de los fallecidos era un hombre de alrededor de 40 años; la otra víctima mortal no ha sido identificada.
Reportan otro herido grave tras los impactos
Además de los dos fallecidos, el Magen David Adom reportó a una tercera persona gravemente herida en el centro de Israel como consecuencia de los impactos.
Por otra parte, los Bomberos de Israel señalaron que en varias zonas del área central del país cayeron fragmentos de "metralla de municiones de racimo". Entre los lugares donde se reportaron estos restos se encuentran Yehud, Bat Yam y Jolón, estas últimas dentro del área metropolitana de Tel Aviv. Las autoridades indicaron que los misiles de racimo han sido utilizados de forma recurrente en los ataques lanzados desde Irán en los últimos días.
A la fecha de publicación de esta nota, medios no han informado con precisión el lugar exacto donde impactaron los proyectiles. Esto se debe a que la censura militar israelí restringe la publicación de ubicaciones específicas cuando los daños podrían afectar infraestructuras críticas o instalaciones militares. Cualquier novedad sobre esta Guerra será reportada por TRIBUNA.
