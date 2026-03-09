Guerra en Medio Oriente: Reportan 2 muertos en Israel tras impacto de misiles lanzados por Irán

Jerusalén, Israel.- La Guerra en Medio Oriente sigue cobrando vidas. Este lunes 9 de marzo de 2026, medios internacionales y agencias como EFE reportaron la muerte de dos hombres que trabajaban en una obra de construcción en el centro de Israel tras los impactos provocados por una andanada de misiles lanzados desde Irán. Se trata de las primeras víctimas mortales en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo, cuando un ataque similar dejó nueve personas fallecidas.

De acuerdo con los reportes de Servicios de Emergencia Israelíes, las víctimas se encontraban en una obra, trabajando, cuando ocurrieron los impactos en Yehud, una localidad ubicada cerca del Aeropuerto Ben Gurión, en el centro del país. Tras el reporte del siniestro, se movilizaron paramédicos y más servicios de Emergencia, quienes encontraron a dos afectados inconscientes. De inmediato, los equipos médicos intentaron reanimarlos en el sitio.

Israel: One person killed and another seriously injured in Iranian missile strike at Yehud construction site

The dead and injured are Chinese workers who were hit by shrapnel.

Another person was seriously injured by shrapnel at another scene in Or Yehuda



The latest barrage… pic.twitter.com/KtoajmJl9i — Beginning of Sorrows News | World News & Prophecy (@BoSNews) March 9, 2026

No obstante, tras las maniobras de resucitación, uno de los hombres fue declarado muerto en el lugar. El segundo trabajador fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde falleció poco después debido a la gravedad de las heridas, según confirmó el servicio de emergencias United Hatzalah. El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó que uno de los fallecidos era un hombre de alrededor de 40 años; la otra víctima mortal no ha sido identificada.

Reportan otro herido grave tras los impactos

Además de los dos fallecidos, el Magen David Adom reportó a una tercera persona gravemente herida en el centro de Israel como consecuencia de los impactos.

Por otra parte, los Bomberos de Israel señalaron que en varias zonas del área central del país cayeron fragmentos de "metralla de municiones de racimo". Entre los lugares donde se reportaron estos restos se encuentran Yehud, Bat Yam y Jolón, estas últimas dentro del área metropolitana de Tel Aviv. Las autoridades indicaron que los misiles de racimo han sido utilizados de forma recurrente en los ataques lanzados desde Irán en los últimos días.

An Iranian ballistic missile carrying a cluster warhead struck multiple sites across central Israel, including Yehud, Or Yehuda, Holon, and Bat Yam.



A man was killed at a construction site in Yehud after being hit by shrapnel, while another man there was critically wounded. A… pic.twitter.com/jDMtbOB1iy — ILTV Israel News (@ILTVNews) March 9, 2026

A la fecha de publicación de esta nota, medios no han informado con precisión el lugar exacto donde impactaron los proyectiles. Esto se debe a que la censura militar israelí restringe la publicación de ubicaciones específicas cuando los daños podrían afectar infraestructuras críticas o instalaciones militares. Cualquier novedad sobre esta Guerra será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui