"Hemos dicho que no": Sheinbaum responde a Trump; descarta ingreso del Ejército de EU a México

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 9 de marzo de 2026, realizada en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a las nuevas y polémicas declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien aseguró que México es el "epicentro de la violencia de los cárteles" de droga.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano reiteró que su Gobierno ha rechazado la propuesta de permitir el ingreso del Ejército de Estados Unidos para combatir al narcotráfico en territorio mexicano; asimismo, afirmó que su administración mantiene una postura firme sobre la soberanía nacional.

Que bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México hemos dicho que no, porque es la verdad. Hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no", expresó la presidenta al referirse a la posibilidad de que fuerzas militares estadounidenses operen en México.

En esta misma intervención, la presidenta de México explicó que el Gobierno Federal sí mantiene coordinación con EU en temas de seguridad, aunque subrayó que las operaciones dentro del país son responsabilidad exclusiva de las autoridades mexicanas. Según detalló, la cooperación bilateral se mantiene principalmente en intercambio de inteligencia y otras actividades relacionadas con la seguridad, pero sin permitir acciones directas de fuerzas extranjeras.

Sheinbaum precisó que los operativos contra el crimen organizado en México son realizados por "las Fuerzas Armadas, o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); la Guardia Nacional o las policías estatales y las fiscalías. Entonces, en efecto, hemos dicho que no. Y hemos avanzado, mañana van a ver los resultados de seguridad y tenemos que seguir avanzando en los resultados".

Además, adelantó que este martes 10 de marzo se presentarán resultados en materia de seguridad, al señalar que su administración continúa trabajando para avanzar en ese rubro.

Trump afirma que México es "epicentro de la violencia de los cárteles"

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren luego de que el también empresario republicano Donald Trump asegurara que México concentra gran parte de la violencia vinculada con el narcotráfico en la región. El presidente estadounidense hizo estas afirmaciones durante la inauguración de la Cumbre con Líderes Latinoamericanos denominada 'Escudo de las Américas', realizada en Miami, encuentro al que acudieron más de una decena de mandatarios varones de América Latina.

Durante su discurso, Trump sostuvo que "como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los carteles en la región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México".

Pese a sus críticas, el mandatario estadounidense también se refirió a su homóloga Claudia Sheinbaum como "una muy buena persona" y mencionó que tiene "una voz hermosa".

Cabe recordar que, en la previa, Trump había planteado la posibilidad de bombardear a organizaciones del narcotráfico en México, una postura que ha generado debate sobre la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'