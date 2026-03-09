Macron anuncia movilización de flota francesa para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz en Irán

París, Francia.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, comunicó la puesta en marcha de un operativo marítimo de carácter defensivo con el propósito de rehabilitar el paso de embarcaciones por el estrecho de Ormuz. Esta ruta representa uno de los corredores de hidrocarburos más relevantes a nivel global, y su apertura fluida resulta esencial para mantener el abastecimiento de petróleo y gas. El proyecto contempla coordinar esfuerzos con distintas naciones, tanto europeas como de otros continentes, para organizar convoyes de escolta destinados a proteger a los barcos mercantes y petroleros que transitan por dicha zona de alta sensibilidad geopolítica.

El mandatario francés dio a conocer estas acciones durante su visita a Chipre, un viaje que sirvió para manifestar el respaldo de París al gobierno local tras registrarse lanzamientos de drones y misiles en territorio chipriota a lo largo de los últimos días, agresiones atribuidas a Irán. En una comparecencia pública desde la ciudad de Pafos, acompañado por el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, y el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, Macron enfatizó la importancia de proteger la región. El líder francés aseveró que una agresión contra Chipre representa un ataque contra toda Europa, subrayando que la defensa de la isla es un asunto de la mayor relevancia para todo el continente.

Con este desplazamiento, Macron se posicionó como el primer jefe de Estado que viaja a territorio chipriota desde que comenzaron las actuales hostilidades en Oriente Medio. El propósito de la gira consistió en demostrar una solidaridad total con el país mediterráneo frente a los incidentes de seguridad. Durante su discurso, el mandatario aprovechó para enviar un mensaje directo a las partes involucradas en las tensiones. Subrayó que el grupo Hezbolá debe detener sus lanzamientos, al tiempo que instó a Israel a terminar sus operaciones militares y bombardeos en Líbano, argumentando que esto es un paso necesario para restaurar la soberanía libanesa.

Añadió que el gobierno libanés tiene el derecho de defenderse ante las acciones militares en su territorio. La reunión celebrada en Pafos facilitó el diálogo sobre la seguridad en el Mediterráneo oriental y el análisis de herramientas que promuevan la reducción de tensiones en el área. Al concluir la mesa de trabajo, el mandatario francés detalló los elementos que conformarán la flotilla asignada a esta zona. El grupo naval estará integrado por ocho fragatas, dos portahelicópteros con capacidades anfibias y el portaaviones Charles de Gaulle. Este último destaca por ser el único navío de propulsión nuclear de toda Europa.

El Charles de Gaulle ya se ubica frente a las costas chipriotas, formando parte de la estrategia para fortalecer la presencia militar de Francia en el área. De acuerdo con las declaraciones del presidente, este esquema responde a una operación puramente defensiva, pensada para resguardar la seguridad marítima y el transporte de mercancías en una región muy sensible para el rubro energético. La futura misión multinacional se enfocará en acompañar a los portacontenedores y buques tanque para facilitar la reapertura gradual del estrecho de Ormuz. Macron detalló que el proyecto se organiza junto a diversos aliados a nivel internacional y entrará en pleno funcionamiento una vez superada la etapa más compleja del conflicto actual.

Fuente: Tribuna del Yaqui