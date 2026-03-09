ONU negocia con Estados Unidos ingreso de combustible a Cuba para fines humanitarios

La Habana, Cuba.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) mantiene negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para permitir el ingreso de combustible a Cuba con fines humanitarios, en medio del bloqueo petrolero de facto que Washington aplica a la isla, informó el representante del organismo en La Habana, Francisco Pichón.

En declaraciones, el funcionario explicó que existen intercambios entre la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU y autoridades estadounidenses para garantizar que las agencias del organismo puedan acceder a combustible destinado a operaciones de emergencia y servicios esenciales.

Pichón señaló que el combustible solicitado sería utilizado para sostener las operaciones de respuesta humanitaria y para asegurar el funcionamiento de servicios básicos en centros que atienden a personas y grupos vulnerables. También indicó que, debido a la crisis energética en la isla, el acceso a este recurso por parte de las agencias de la ONU se encuentra "muy racionado".

El representante del organismo advirtió que la capacidad operativa del sistema de Naciones Unidas en Cuba depende del acceso a energía y combustible, por lo que la actual escasez está comprometiendo las acciones de asistencia humanitaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui