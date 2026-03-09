¿Tercera Guerra Mundial? Putin respalda a Irán tras elección de Mojtaba Jamenei como líder supremo

Moscú, Rusia.- La elección de un nuevo líder supremo en Irán ha generado reacciones inmediatas en el escenario internacional. Una de las más contundentes, en medio de la tensión global, ha sido la del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien expresó su apoyo "inquebrantable" a la República Islámica tras el nombramiento de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, el ayatolá Ali Jamenei.

La designación se produjo una semana después de la muerte del histórico líder iraní, ocurrida el 28 de febrero, durante el primer día de bombardeos ejecutados por Estados Unidos (EU) e Israel. El ayatolá tenía 86 años y había sido la máxima autoridad política y religiosa del país durante décadas.

Irán elige a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo

La decisión fue tomada por la Asamblea de Expertos de Irán, el órgano encargado de elegir al líder supremo del país. Este organismo seleccionó a Mojtaba Jamenei, segundo hijo del fallecido ayatolá. Tal como de informamos en TRIBUNA, el anuncio fue difundido por medios estatales iraníes durante las primeras horas del lunes 9 de marzo en Teherán.

La designación se realizó en medio de un contexto de guerra y tensión regional, ya que el país enfrenta ataques militares y amenazas externas. Según el reporte oficial, el proceso de elección continuó pese a los bombardeos que alcanzaron las oficinas de la secretaría de la Asamblea de Expertos. Dicho ataque provocó la muerte de miembros del personal y del equipo de seguridad, pero no detuvo el procedimiento para definir al nuevo líder del sistema islámico.

Reacción de Rusia tras el cambio de liderazgo

Tras confirmarse la elección, Vladimir Putin envió un mensaje de respaldo a Irán y felicitó al nuevo líder supremo. En este, difundido por el Kremlin, el mandatario ruso señaló que Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica, además de desear éxito al nuevo líder en las tareas que enfrenta el país.

¿Quién es Mojtaba Jamenei?

Mojtaba Jamenei nació el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad de Mashhad, en el noreste de Irán. Es el segundo de los seis hijos de Ali Jamenei. Durante su juventud estudió en la escuela religiosa Alavi de Teherán, donde cursó su educación secundaria; posteriormente inició su formación religiosa. A los 17 años, participó en el ejército en varios periodos cortos durante la guerra entre Irán e Irak, conflicto que se extendió entre 1980 y 1988.

En 1999, Mojtaba se trasladó a la ciudad santa de Qom, uno de los principales centros de estudios de la teología chiita, para continuar su formación religiosa. A diferencia de su padre, el nuevo líder ha mantenido un perfil público bajo. Nunca ocupó cargos gubernamentales ni ofreció discursos o entrevistas públicas con frecuencia. Además, existe un número limitado de fotografías y videos suyos.

Sin embargo, durante años circularon versiones sobre su influencia dentro del sistema político iraní, especialmente como figura cercana al poder de su padre. Documentos diplomáticos estadounidenses filtrados por WikiLeaks lo describían como "el poder detrás de la túnica", un actor influyente dentro del régimen.

