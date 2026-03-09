Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este lunes 9 de marzo, mediante una rueda de prensa, insistió en la posibilidad de que su país se incline por una "toma de control amistosa de Cuba" en un momento marcado por los estragos de la isla con motivo del bloqueo de crudo impuesto por Washington; el mandatario aseguró que Marco Rubio está negociando con representantes del gobierno cubano para darse una toma de control en buenos términos.

"O puede que no sea una toma de control amistosa. Y no importaría, porque están realmente acabados. Están en ruinas, como dicen. No tienen energía, no tienen dinero. Están en serios problemas humanitarios, y en realidad no queremos ver eso", expresó el presidente estadounidense; sin embargo, La Habana en distintas ocasiones ha contradicho la palabra de que se encuentran en negociaciones.

¿Toma de control amistosa? Donald Trump insiste en la posible intervención de Cuba

El Gobierno de Estados Unidos cortó el suministro de crudo que Caracas enviaba a La Habana en consecuencia del derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela a manos de Washington, además de imponer aranceles a todo el país que envíe petróleo a la isla. "El régimen Castro ha sido brutal, pero vivían de Venezuela. Ahora ya no viven en Venezuela. Venezuela no les envía energía, ni combustible, ni petróleo, ni dinero, ni nada. No sobrevivían sin Venezuela, no podrían haberlo logrado y les hemos cortado todo. Así que sí, van a hacer un trato o nosotros lo arreglaremos con igual facilidad", afirmó el mandatario.

También durante la conferencia, Trump realzó el gran trabajo que está haciendo Marco Rubio con Cuba, expresando con firmeza que será recordado como el mejor secretario de la historia y que tanto La Habana como el pueblo estadounidense confían plenamente en él; asimismo, como lo ha hecho las últimas semanas, mencionó que el gobierno cubano está a punto de colapsar y sigue en pie su "toma de control amistosa".

