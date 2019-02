AMLO expresa su solidaridad a Jorge Ramos tras detención en Venezuela

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, se refirió a los recientes acontecimientos en Venezuela y la detención del periodista Jorge Ramos en el palacio de Miraflores.

Durante la conferencia matutina de este martes, el mandatario reiteró su neutralidad en el conflicto político social provocado por el régimen de Nicolás Maduro.

Sobre la sustracción del material y equipo del reportero mexicano de Univision, AMLO le dio su respaldo.

Nosotros somos partidarios de la libertad de expresión, del respeto que debe haber para el ejercicio libre del periodismo en México y en el mundo.Le expreso mi solidaridad, desde aquí (a Jorge Ramos). Lo que no quiero es involucrarme en un asunto que está muy polarizado, no quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Primero quiero atender nuestros asuntos y apegarme a las políticas de principios que siempre se ha aplicado".

Respecto a la nota de extrañamiento que manifestó la Cancillería mexicana por la detención de Ramos, López Obrador dijo secundar la declaración.

El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, hizo un llamado a México y Uruguay, para abandonar la neutralidad y posicionarse respecto a la situación en Venezuela.

El presidente mexicano dijo tener "una relación respetuosa" con el gobierno de Donald Trump y negó sentir presión de su parte.

Ante las preguntas de la prensa, AMLO hizo un llamado al autonombrado presidente encargado Juan Guaidó y al dictador Nicolás Maduro, a entablar el diálogo.

Convoco respetuosamente a las partes en conflicto a que se sienten a dialogar y a buscar una salida pacífica. No a la polarización, no a la confrontación, no a la manipulación, mucho menos a la violencia. Esa es mi postura, solución pacífica al conflicto mediante el diálogo y agrego algo más para atender el asunto de la ayuda humanitaria, que se acuda a la ONU y a la Cruz Roja y que no se politice este tema, lo digo con todo respeto", dijo.