AMLO y Trump pactan no imponer aranceles durante crisis por Covid-19

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció que llegó a un acuerdo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para no imponer aranceles a las mercancías mexicanas durante la crisis por Covid-19.

Así lo dijo durante su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, en donde también aseguró las fronteras entre ambos países no se cerrarán durante la pandemia:

No se han cerrado las fronteras, hasta ahora no hay eso. Acabo de hablar con él (Trump) hace relativamente poco, y el acuerdo fue no cerrar fronteras y no establecer aranceles a las mercancías mexicanas".