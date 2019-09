Abogada del 'Chapo' asegura que su cliente está mucho más flaco y casi ciego

Colorado, EU.- El mes pasado el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera fue encarcelado en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, tras ser condenado a cadena perpetua.

Mariel Colón, abogada de ‘El Chapo’ y conocida de Emma Coronel, aseguró haber visitado a su cliente hace algunas semanas en una entrevista para Univision, ahí explicó cómo ha cambiado el capo mexicano durante el tiempo que ha estado dentro del penal.

La mujer lo describió “más apagado de lo normal, en total confinamiento y mucho más flaco”.

Además, su defensora explicó que la rutina diaria de Guzmán Loera consiste en pasar 23 horas en su celda de 2.1 por 3.6 metros con una pequeña ventana.

Solo puede salir una hora al día a la luz del sol, pero encerrado en una jaula, donde lo único que puede ver, aparte de la cárcel, es el cielo, describió Colón.

En un mes y medio empeoró bastante su vista, ve borroso. No puede leer. Necesita lentes (…) No puede atenderse con los demás porque no habla inglés y no puede pedir un oculista que lo ayude”.