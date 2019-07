Abogado del 'Chapo' apela sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos

Ciudad de México.- Luego de que el juez Brian Cogan, condenara en Nueva York al 'Chapo' Guzmán a cadena perpetua y 30 años más por delitos asociados al narcotráfico, ahora uno de sus abogados presenta la apelación a dicha sentencia.

Marc Fernich, representante legal del capo, presentó ante un tribunal estadounidense la apelación.

El documento podría alegar supuestas irregularidades durante el juicio del ahora reo de la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

Los abogados de 'El Chapo' habían anticipado desde su condena que apelarían dicha sentencia, incluso el propio exlíder del Cártel de Sinaloa manifestó al juez su descontento con su decisión mediante una carta, la cual dice en una parte:

Cuando me extraditaron a los Estados Unidos pensé que me aplicarían un juicio justo donde mi fama no estuviera por encima de las evidencias, pero no fue así”.