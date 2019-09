VIDEO: Abuela 'gamer' triunfa en el mundo del streaming 

Tokio, Japon.- Mori Hamako es una mujer de 89 años, pero muchos la conocen en la plataforma de YouTube como 'Gamer Grandma', puesto que tiene su propio canal en el cual muestras sus streamings de videojuegos.

Esta mujer de edad avanzada tiene la menos 40 años de su vida dedicados a esta afición, ella firmó en una entrevista para Games Park, que su primer consola fue una Cassette Vision, de 1981, aunque pronto pasó a FamiCom.

Ella pronto dio su salto a los juegos de pc y los títulos con los que ha interactuado son, The Legend of Zelda, Final Fantasy, Resident Evil, The Elder Scrolls y Battlefield, por decir algunos.

Ella confiesa que entró al mundo de YouTube en el 2014 y decidió hacerlo después de ver videos de otros jugadores, fue entonces que le pareció más divertido si compartía sus partidas, en lugar de jugar sola.