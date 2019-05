Abusa sexualmente de su propia madre en frente de su hijo de 7 años

Buenos Aires, Argentina.- Una mujer de 56 años denunció haber sufrido una violación, se presentó a la comisaria del departamento Quebrachos en Santiago del Estero, en Argentina.

Con lágrimas en los ojos la fémina contó con dolor que su propio hijo la había violado, y no solo eso, si no que no le importo que su hijo de 7 años, lo estuviera viendo.

La victima confeso haber sido golpeada brutalmente por su hijo, antes de que abusara de ella.

Estaba en mi casa después de dar de comer a los animales, cuando el comenzó a insultarme y a golpearme con las manos y con un palo”, relató la mujer.

La mujer logro escapar de la casa y se fue a casa de una de sus hijas y le contó lo sucedido, luego de tomar valor, la mujer decidió contar lo sucedido.