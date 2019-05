Adolescente pasa un año en cautiverio sexual por un hombre de 33 años en EU

Georgia, EU.- Un hombre en el estado de Georgia, EU, fue condenado a 10 años de cárcel tras mantener por un año en cautiverio sexual a una adolescente, sin embargo, fue puesto en libertad condicional.

Michael Wysolovski de 33 años admitió ser culpable de secuestrar a su víctima, así como de obligarla a mantener relaciones sexuales con él, todo mientras la mantenía encerrada en una jaula para perros.

La joven identificada como Hayley, conoció al acusado a través de un chat en Internet para personas con anorexia cuando tenía 15 años, y cuando cumplió 16 años abandonó su hogar.

Como la adolescente sufría de anorexia, aceptó a involucrarse en una relación BDSM (práctica sexual de dominación y sumisión) y permitió que el hombre controlara su ingestión de alimentos

Me bajó mucho la autoestima y me hizo creer que nunca sería amada o que no tendría una vida normal si ganaba algo de peso", Mencionó Hayley ante la corte.