Al pequeño Benjamín lo asesinó su tío por resistirse a violación; lo cuelga de puente

Tucumán, Argentina.- El pasado 8 de agosto, el pequeño Benjamín Amaya de solo 4 años de edad, fue encontrado sin vida colgado de un puente. El menor desapareció de su casa esa tarde, ubicada en la provincia de Tucumán, Argentina.

Benjamín fue encontrado con un cable atado al cuello, colgado de un puente. Inmediatamente, se descartó el suicidio por varias heridas que presentó su cuerpo, las cuales autoridades argumentaron se debían a que se defendió de un ataque sexual.

Este viernes, el caso dio un macabro giro. Un testigo de identidad reservada identificó al único detenido acusado de ahorcar al niño, que era nieto de su hermano, en un puente de la localidad tucumana de Las Talitas.

Durante la medida judicial de ayer, el testigo identificó a Claudio Argañaraz de 37 años como el hombre que estuvo con el menor minutos antes de que fuera asesinado cuando aparentemente intentó resistirse a un abuso sexual.

A pesar de que participó en la búsqueda del menor, antes de ser encontrado sin vida, al hombre se le halló un cable igual al que tenía Benjamín alrededor del cuello cuando fue encontrado.

El abuelo de la víctima declaró que ese 8 de agosto perdió de vista a su nieto por 10 minutos y cuando se percató, ya había desaparecido.

Alguien lo siguió [...]. Él no se va ir solo al monte, lo llevaron. Yo no me meto con nadie, no entiendo por qué hicieron esto", declaró el abuelo del niño a medios locales antes de que se revelara la verdad.