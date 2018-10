Alerta ante la tasa de muertes maternas y desigualdad racial en EU

Washington, EU.- La tasa de mortalidad en el parto es 4.5 veces superior a la de España y se asemeja a la de Uzbekistán, con lo que se trata del peor país del mundo desarrollado para ser madre. Las estadísticas negativas se generan a pesar de que en EU la atención sanitaria maternal cuesta más que en ningún otro país.

De hecho, 700 mujeres estadounidenses fallecen cada año y otras 50 mil resultan gravemente heridas en hospitales mientras tratan de ser madres. Además, los avances médicos no evitan que esa tasa de mortalidad se haya más que duplicado desde 1990.

Asimismo, EU es el único país desarrollado donde la remuneración durante la licencia por maternidad no es obligatoria de modo que, al dar a luz, una mujer cobra o no según su empleador. Al no existir la sanidad universal, el pago por parto también está sujeto al seguro que la madre tenga contratado.

Mi compañía me dio el formulario del seguro que pagaban y pensé que estaba bien, no me puse a investigar mucho" pero, tras el nacimiento de su primera hija, "cuando volvimos del hospital tenía facturas de unos 10.000 dólares y un par de meses después otros tres mil, que no pagamos tras presentar una queja", recuerda Dana Cowley, una madre de dos hijas.En el mundo, "la principal causa de mortalidad materna son las hemorragias, pero en EU también hay complicaciones como hipertensión, infarto cerebral, enfermedades cardiovasculares y embolia pulmonar".

Claudia Booker, una partera que ha ayudado a parir a más de mil mujeres desde 2004, detalla que algunos estudios sugieren que "una de cada cinco muertes maternas se debe a un suicidio relacionado". Además, Booker advierte que en el sistema de cuidado materno de EU las pacientes blancas suelen recibir una cantidad desproporcionada de atención médica, mientras que el resto muchas veces debe esperar demasiado tiempo para recibir esos servicios.

Como consecuencia de ello, mueren el doble de bebés negros en comparación con los blancos durante su primer año de vida. Asimismo, desde hace más de 60 años las mujeres afroamericanas en EU tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades de morir dando a luz que las blancas y se estima que la mitad de esos decesos podrían haberse evitado con mejores cuidados.