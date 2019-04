Amnistía: "Coalición contra ISIS mató a más de mil 600 personas"

Damasco, Siria.- Amnistía y Airwars denunciaron que la coalición contra Estado Islámico ha matado a más mil 600 personas, luego de los bombardeos aéreos y de artillería realizados por la coalición liderada por Estados Unidos, luego de su ofensiva para expulsar al grupo terrorista ISIS de la ciudad siria de Raqqa.

Dicho dato, es resultado de una investigación de más de dos años, sobre la campaña de bombardeos efectuada por el país norteamericano, a quien le atribuyen el atribuye el 90 por ciento de los bombardeos aéreos, además de algunos ataques de artillería.

Amnistía en comunicado, aseguró que la ciudad ha quedado convertida en una "trampa mortal" a manos de Estado Islámico, quien ha tomado control desde hace cuatro años.

Para efectuar la investigación, equipos de Amnistía efectuaron cuatro visitas a Raqqa, donde pasaron en total casi dos meses, inspeccionando, entrevistando testigos y supervivientes de los ataques.

Para esto, ha contado con más de 3 mil activistas de 124 países que analizaron en total más de dos millones de fotogramas de imágenes de satélite.

La coalición hasta el momento, solo ha admitido el homicidio de 159 civiles, lo que supone alrededor del 10 por ciento del lo que Amnistía le atribuye.

La coalición tiene que investigar totalmente lo que se hizo mal en Raqqa y aprender la lección para no volver a infligir tan tremendo sufrimiento a civiles atrapados en futuras operaciones militares", ha puntualizado el director de Aiwars, Chris Woods, después de las declaraciones la coalición.

La investigación ha quedado plasmada en la web interactiva, Rhetoric versus Reality: How the 'most precise air campaign in history.