Anciana muere tras ser golpeada por panel de triplay que cayó de edificio

Nueva York, Estados Unidos.- Gran conmoción ha generado en Queens la muerte una mujer de 67 años de edad, identificada como Xiang Ji, que fue golpeada en la cabeza por un panel de madera triplay cuando caminaba por la acera de la calle Main Street la mañana del jueves.

Alrededor de las 9:44 horas, la Policía fue alertada sobre una mujer que yacía "inconsciente" en el suelo, lo cual confirmaron oficiales del Departamento de Policía de Nueva York al llegar a la escena y descubrir que Xiang Ji "no respondía".

La mujer fue trasladada al Hospital Presbiteriano de Nueva York, donde fue pronunciada muerta.

La muerte de Xiang Ji permanece bajo investigación/CBS Nueva York

Mientras la Policía investiga la muerte de Xiang Ji, el Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York realiza averiguaciones sobre el accidente y cree que el panel salió volando de un edificio cercano.

Se reporta que la construcción pertenece a Kam Kee Reality Inc., una compañía que ya tiene un número de violaciones abiertas en el sitio, según reportó The New York Post.

En declaraciones para CBS Nueva York, el Departamento de Edificios indicó:

Nuestra investigación preliminar encontró que un panel de triplay cubierto de aluminio al frente de un edificio colapsó en la acera de abajo, trágicamente golpeando a un peatón... Después de nuestra completa investigación, tomaremos agresivas acciones de apliación de la ley en contra de las partes responsables, según se justifique".

Hemos ordenado a los dueños que inmediatamente erijan un cobertizo en la acera alrededor del edificio".

Aterrados ciudadanos relataron a CBS Nueva York que vieron a Xiang Ji sangrar de la parte trasera de su cabeza, e incluso un testigo dijo haber observado que la mujer tenía los ojos abiertos y estaba respirando cuando era subida a la ambulancia, pero lamentablemente después sería pronunciada muerta.