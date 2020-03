Ante el Covid-19, Gobierno de España decreta confinamiento total del país

Madrid, España.- El presidente del Gobierno en España, Pedro Sánchez, anunció que un Consejo de Ministros aprobará el confinamiento total del país durante las próximas 2 semanas, esto para combatir el coronavirus (Covid-19).

Sánchez ha defendido que la reducción de la movilidad ya está siendo "sobresaliente" y de que "estamos en la dirección adecuada".

Si se logra extender la movilidad del fin de semana durante próximas dos semanas venceremos antes al virus", dijo Sánchez.

Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas 2 semanas", añadió.

Se aprobará un permiso retribuido recuperable que se aplicará a todos los trabajadores que no puedan trabajar porque su puesto no sea esencial o porque no pueda teletrabajar. Y esta medida estará en vigor desde el lunes 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril.