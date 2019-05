Argentina trabajaba para el gobierno y fue despedida por salir en clip erótico

La Plata, Argentina.- Sonia Pellizzari asegura que, después de laborar por ocho años para el gobierno municipal de La Plata, esta semana fue despedida porque se viralizaron clips sexuales en los que ella aparece, los cuales corresponden a videos eróticos que realizó en vivo debido a que también trabaja en una plataforma webcam que ofrece esos servicios.

Según relató la joven de 26 años de edad a Infobae, la Municipalidad le envió a su casa una notificación por escrito para indicarle que ya no se presentara más a trabajar, sin embargo, no le explicaron las razones de su despido.

De acuerdo con el portal, los excompañeros de Sonia, quien realizaba trabajos administrativos los sábados, domingos y días feriados, fueron quienes le dijeron que la difusión del contenido sexual en el que ella está presente fue lo que dio paso a que la despidieran.

La Municipalidad ha dado por motivo del despido constantes inasistencias sin justificación de Sonia, quien según sus registros faltó 19 veces al trabajo, lo cual la joven asegura es una falsedad.

La joven asegura que en el municipio siempre estuvieron enterados de que ella trabaja en la plataforma, en la cual hace desnudos, shows privados y escenas de sexo por los que recibe una paga considerable. Sin embargo, acusa que luego de que se viralizara un video en el que aparece desnuda junto a una amiga, la Municipalidad tomó la decisión de despedirla.

Además de ese clip, se viralizaron otros tres videos que contienen escenas sexuales explícitas.

Sonia Pellizzari, quien es estudiante de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata, asegura que nunca ha aceptado los ofrecimientos que le llegan para prostituirse, ya que solo trabaja en la plataforma para la que se requiere un registro, ingreso con el que puede hacer sus pagos y mantenerse.

En este contexto, la joven denuncia que es por discriminación que la han despedido de la Municipalidad de La Plata.

Es un video de mi vida privada. Repito: todos sabían lo que yo hacía y nunca tuvieron problema en ello. También me dijeron que podían reincorporarme, estoy esperando esa decisión… Ellos consideran que el laburo extra, lo que hago en mi vida privada, afecta la imagen de la municipalidad. Ahora que me dieron de baja tendré que dedicarle más tiempo a la webcam. No me queda otra", reporta Infobae que externó la joven.