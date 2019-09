Así castigarán a dos estudiantes que pusieron semen en comida de maestra

Ohio, EU.- Dos estudiantes del estado de Ohio admitieron su participación en la contaminación de la comida de sus maestros con fluidos corporales, luego de ocho alumnos recibieran cargos por dicho crimen.

Los acusados eran estudiantes de octavo grado de la escuela secundaria Olentangy Hyatts, en el condado de Delaware, cuando el incidente ocurrió el pasado mes de mayo.

Los alumnos grabaron un video el 16 de mayo en el que aparecen poniendo semen en la comida de sus maestros, esto durante una clase de cocina. Los profesores iban a juzgar los platillos de los estudiantes.

La maestra afectada dio una impactante declaración en la Corte sobre el asqueroso suceso del que fue blanco, momento en el que expresó cómo la ansiedad, preocupación y vergüenza llegaron a "sofocarla" y a impedir que saliera del sillón para continuar con su vida.

La profesora dijo que le indicaron que fuera al hospital para que le practicaran exámenes para descartar infecciones de transmisión sexual, que llegó a preguntarse si algún día volvería al salón de clases y que la horrible experiencia la ha llevado ahora a perder la habilidad para "ver la bondad en los niños".

De acuerdo con reportes, el adolescente, quien ha sido designado como delincuente juvenil, entre lágrimas se disculpó con la maestra.

Solo quiero decir que real y profundamente lamento lo que he hecho. No hay un día que pase sin que me arrepienta de lo que hice. Simplemente lo siento mucho", reportan que dijo el acusado.