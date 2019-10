Así es cómo podrían lucir los llamados 'godínez' dentro de algunos años

Reino Unido.- Un equipo de expertos en salud del Reino Unido investigaron el estilo de vida que actualmente llevan los trabajadores de oficina, y calcularon como se verían dentro de 20 años.

Los investigadores usaron una muñeca para respresentar a los llamados 'godínez', la cual es de tiene tamaño real, con las piernas con várices, ojos irritados y manchas rojas en la piel.

A menos que hagamos cambios radicales en nuestra vida laboral, cómo movernos más, cambiar nuestra postura en nuestros escritorios, tomar descansos regulares, nuestra oficinas nos volverán muy enfermos", señaló William Higham, líder del equipo.

Emma es una creación de The Work Colleague of The Future que se realizó tras encuestar a 3 mil empleados, que aseguran sufrir dolor de ojos, espalda y cabeza luego de una jornada laboral.