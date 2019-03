Así fue la atroz matanza de una osa y sus crías por parte de padre e hijo

Alaska, EU.- "Nunca podrán relacionarnos con esto", aseguró Owen Renner a su padre, Andrew Renner, luego de asesinar a una osa y a sus crías en abril de 2018, acto por el cual debieron enfrentar una sentencia y miles de dólares de multa.

Aunque el caso se dio el año pasado, fue hasta esta semana que las palabras de Owen y las imágenes de la atroz matanza del ejemplar de osa negra americana y de dos de sus chachorros fueron difundidas por la organización que vela por los derechos de los animales The Humane Society of the United States.

La caza efectuada por los hombres en la bahía Prince William pudo ser captada debido a que, al realizarse una investigación sobre la vida silvestre en la zona, una cámara oculta había sido colocada cerca de donde ocurrió la matanza.

El video compartido por la ONG muestra que Andrew Renner, de 41 años, disparó contra la osa y sus crías, quienes se encontraban en una guarida hibernando. Los hombres sacaron a la osa y, después de que el padre le tomara fotos a su hijo al lado del mamífero, comenzaron a descuartizarla para llevársela en bolsas.

Luego de dos días de la matanza, Andrew y Owen regresaron por los cuerpos de los cachorros.

La acción llevó a los tribunales a padre e hijo, quienes se declararon culpables tras enfrentar la acusación de caza furtiva y 11 cargos. Mientras Andrew Renner recibió una condena de tres meses de cárcel y una multa de 9 mil dólares, Owen Renner, entonces menor de edad, debió hacer servicio comunitario.

Por su parte, a los hombres también se les impuso un pago de mil 800 dólares por haber matado a un oso de forma ilegal, ya que una ley del Estado de Alaska no permite cazar osas con crías.

Tanto a padre como a hijo les fueron revocadas sus licencias de caza, a Andrew por una década y a Owen por dos años.