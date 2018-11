Así fue la 'narcoreunión' entre el 'Chapo' y Pablo Escobar en Colombia

Ciudad de México.- Durante la polémica entrevista con el actor estadounidense Sean Penn para la revista Rolling Stone, publicada en enero de 2016, el narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera, aseguró haberse reunido con otro de los grandes capos en la historia de las drogas: el colombiano Pablo Escobar Gaviria.

Me encontré con él (Pablo Escobar) una vez en su casa (Colombia) y me acuerdo que era una casa grande", narró el fundador de Cártel de Sinaloa. Sin embargo, no dio más detalles sobre la fecha.