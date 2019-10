Ataque de odio: Pareja gay es blanco de agresión verbal por besarse en la calle

Londres, Inglaterra.- La intolerancia y el odio quedaron en evidencia en un horrible ataque homofóbico protagonizado por una conductora, quien orilló su vehículo en una parada de camión para insultar y hacer comentarios hirientes a una pareja gay que se daba un beso.

La pareja de jóvenes, quienes han optado por resguardar su identidad, compartió un video en el que muestran la agresión verbal de la que fueron víctimas y que fue perpetrada por una madre de familia, esto con la intención de hacer conciencia sobre los "crímenes de odio en Londres".

Con otra mujer que iba de copiloto y también grababa el incidente, la conductora se detuvo frente a la parada y confrontó a los dos hombres.

En el video se escucha cómo uno de los jóvenes atacados preguntó a la mujer si podía repetir lo que dijo, algo que la conductora hizo sin demorar:

Dije que no beses a tu pequeño novio en la calle, tengo un jod... hijo. No harás eso, no, no lo harás. Hagan eso detrás de puertas cerradas".