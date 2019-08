Autopsia de Epstein es concluida; aún no determinan causa de muerte

Nueva York, EU.- La Oficina del Examinador Médico en Jefe de la Ciudad de Nueva York concluyó este domingo la autopsia del cadáver de Jeffrey Epstein, magnate acusado de pedofilia y tráfico sexual que fue encontrado muerto en su celda, en el Centro Correccional de Manhattan; sin embargo, para poder determinar las causas de su muerte aún se requiere más información, indicaron autoridades.

La determinación del Examinador Médico está a la espera de más información en este momento”, se reporta que expuso en un pronunciamiento Barbara Sampson, médico forense jefe.

A petición de los que representan al fallecido, y con la conciencia del fiscal federal, yo permito a un patólogo privado (el doctor Michael Baden) observar el examen de autopsia. Esta es una práctica rutinaria”, agregó.

De acuerdo con reportes, el doctor Michael Baden fue médico forense jefe a finales de los 70 y ha sido llamado para fungir como perito en casos de alto perfil, incluida la defensa en el juicio por homicidio de O.J. Simpson, en 1994.

El corresponsal de NBC Tom Winter indicó que le fue informado que un suicidio permanece como la presunta causa de muerte de Jeffrey Epstein, y que la investigación del FBI podrá informar después a partir de los resultados del Examinador Médico, lo cual les permitirá hacer la determinación con completa seguridad.

El magnate fue hallado colgado al interior de su celda poco antes de las 7:00 horas del sábado 10 de agosto, y fue llevado a un hospital, donde lo declararon muerto.

La noticia sobre que los resultados de la autopsia aún no serán revelados por la espera de mayor información para hacer una determinación, llega después de que una fuente dijera al New York Post que no hay un video del momento en el que Epstein murió.

Las cámaras en la celda del Centro Correccional de Manhattan pueden mostrar quien entra y sale del lugar, sin embargo, no apuntan hacia el interior.

Según reportes, los dos guardias penitenciarios a cargo de la celda de Epstein, quienes se dice no siguieron el procedimiento de revisar a los prisioneros cada 30 minutos, habrían estado trabajando turnos extras la noche en la que el convicto presuntamente se quitó la vida.

Por su parte, una fuente indicó al Daily Mail que Epstein dijo a guardias penitenciarios y compañeros reclusos que él creía que alguien había intentado matarlo, esto semanas antes de que fuera hallado muerto.