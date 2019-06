'Baby Trump', el globo que protesta por la presencia de Trump en Reino Unido

Londres, Reino Unido.- 'Donald Trump is not welcome here' (Donald Trump, no es bienvenido aquí) es el grito que este martes han lanzado decenas de miles de personas en el centro de Londres, para emitir un inequívoco mensaje que desaprueba la visita de Estado del presidente de Estados Unidos al Reino Unido.

Ciudadanos armados con carteles han llenado Trafalgar Square con caretas o pelucas reprochando al mandatario norteamericano sus políticas 'divisorias', su 'fanatismo' y su 'estrechez de miras'.

Otros mensajes expresan: 'Los británicos nos oponemos a tus políticas' o 'Vete a tu casa', junto con otros bastante menos delicados, como 'Que te jodan, Trump', 'Mentiroso' o 'Trump eres una mierda'.

Sobrevolando las calles de la capital, el ya habitual e irreverente 'Baby Trump', el globo gigantesco anaranjado que se burla del presidente, ha hecho su aparición durante las protestas, que han contado, además, con una marcha multitudinaria por Whitehall, donde se ubican las oficinas gubernamentales, que han desembocado cerca de Downing Street, la residencia y despacho oficial de la primera ministra, Theresa May, donde Trump y la 'premier' se reunieron en un almuerzo de trabajo.

Ahí, como estaba previsto, el líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, se ha dirigido a los congregados y ha hecho un llamamiento a Trump "a reflexionar sobre un mundo que busque la paz y el desarme, que derrote al racismo y la misoginia", al tiempo que ha recordado que la protesta representa "la diversidad y la inclusión".