"Basura, infeliz": Dueño de emisora en Argentina humilla a locutora al aire

San Juan, Argentina.- Sin saber que estaban al aire, el dueño de una emisora en San Juan despotricó contra una de sus locutoras y lanzó fuertes insultos mientras uno de los oyentes grabó el audio y denunció a las autoridades.

Se trata del propietario de FM Bohemia, Rodolfo Ridao, quien lanzó decenas de insultos y gritos contra su empleada, Claudia Vázquez, cuando esta emitía el programa que realiza todas las mañanas.

En el audio difundido en redes sociales se alcanza a escuchar cuando el sujeto lanza insultos como “basura, infeliz”, “no le llegas ni a la suela de los zapatos, basura” o “sos una hija de pu...”.

La mujer hizo la denuncia correspondiente, asegurando que esta no es la primera vez que su jefe maltrata y humilla, así como a otros compañeros.

Mientras que Ridao señaló que Claudia es una empleada “muy conflictiva”.

El audio que ella publica está totalmente editado. No está toda la primera parte en la que yo le expreso que no iba a poder seguir así trabajando y ella empieza a insultar a todos sus compañeros, a decir que ella era la mejor y los demás no servían para nada”, dijo el acusado.