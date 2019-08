¿Bebé alien? Niño nace dentro del saco amniótico y deja atónitos a los médicos

Reino Unido.- Zoe Robinson, su prometido Stuart y los médicos que ayudaron al pequeño Finley Grigg a llegar al mundo quedaron impactados al observar que el bebé había nacido dentro del saco amniótico, momento que quedó captado en varias fotografías.

De acuerdo con The Sun, Zoe describió que su bebé "lucía como un alien" cuando nació, por medio de cesárea, dentro del saco amniótico.

La bolsa de fluidos que contiene y protege al feto en el útero, la cual en la mayoría de los casos se rompe antes o durante la labor de parto para luego drenar los líquidos por la vagina, permaneció protegiendo a Finley mientras los doctores practicaban la cesárea a su madre.

Los cirujanos y Robinson entraron en shock al ver al bebé, mientras que Stuart captaba el momento en imágenes.

Luego de que los cirujanos me abrieran, uno de ellos dijo ‘oh Dios mío’, lo cual obvio me hizo entrar en pánico. Después él me dijo que el bebé seguía en el saco amniótico. Fue un poco impactante, para ser honesta. Miré hacia abajo y era como un pequeño bebé alien, porque él era un bebé muy grande también. Rompí en llanto”, recordó Zoe para The Sun.