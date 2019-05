Bebé es abandonada y hallada muerta tras caer de brazos de su padre en EU

California, EU.- La Policía de California encontró a una bebe hispana de ocho meses muerta detrás de una funeraria californiana, gracias a una denuncia ciudadana.

Por tal motivo los agentes policíacos están realizando una búsqueda para encontrar a su padre, con quien fue vista por última vez el pasado viernes.

De acuerdo a las investigaciones, el nombre del padre es Alexander. Supuestamente éste llamó a un hermano para confesarle que la niña había sufrido una caída mortal luego de lanzarla al aire al estar jugando. A partir de ahí ya no se volvió a saber nada del sujeto.

La Policía tiene indicios de que el padre de la menor sufre de depresión tras la muerte de la niña. La madre de la bebé manifestó durante una entrevista que esta destrozada tras la muerte de su hija y cuestiona a su pareja el haberla abandonado como si fuera basura. La mujer dijo:

Era tan perfecta, ya me estaba llamando mamá. Estaba aplaudiendo, intentaba enseñarle a gatear, no puedo creer que la dejara ahí. No era basura, no era una muñeca, era mi niña pequeña”.