Bebé muere tras caer del piso 11 de un crucero; familia acusa negligencia

San Juan, Puerto Rico.- El pasado domingo una bebé de 2 años perdió la vida tras caer desde un crucero que se encontraba atracado en el Muelle Panamericano de San Juan, Puerto Rico.



La información preliminar indica que la menor se precipitó desde el crucero Freedom of the Seas, de la compañía Royal Caribbean, que se encontraba atracado en esos momentos.



El secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Puerto Rico, Elmer Román, indicó que la información de que dispone es que se trata de la hija de un matrimonio de estadounidenses.



Román señaló que uno de los abuelos de la pequeña, supuestamente, la sacó por una ventana y que tras perder el control de la niña se precipitó al vacío, aunque no dio detalles de la razón de su conducta ni de cómo cayó.

Homicidios está aquí investigando", sostuvo el funcionario, tras confirmar que las autoridades puertorriqueñas son las responsables de realizar la pesquisa del suceso pues el incidente tuvo lugar en territorio del Estado Libre Asociado.

Este martes el abogado de la familia, Michel Winkleman, desmintió la versión de la policía y aseguró que se trata de una negligencia de la empresa de cruceros.

Todos hemos vivido esa experiencia donde alguien se choca contra una puerta de vidrio pensando que no está ahí. Esto es lo inverso a eso", dijo a la cadena estadounidense NBC.

Básicamente, el abuelo la levantó y la puso en la barandilla donde él creía que había un vidrio, ahí la puso, pero resultó que no había vidrio. Ella va a golpear el cristal como si estuviera en la pista de hockey y lo siguiente que sabes es que se ha ido".

Los familiares de la bebé culpan al crucero por dejar que las ventanas del piso 11 se abran, debido a que ahí es la zona infantil.

Lo que se pudo prevenir aquí, terminó por ocurrir. ¿Por qué pondrías ventanas que los pasajeros pueden abrir? Es razonable que él pensara que era todo vidrio. Desde su perspectiva era todo vidrio", continuó.

¿Por qué tendrías ese tipo de peligro sin ninguna señal y sin ninguna advertencia, sin previo aviso? Yo creo que va a haber culpa y significativamente la culpa es de línea de cruceros. Haré todo lo que esté en mi mano para exigirles responsabilidades por lo que a mí me parece una negligencia", añadió Winkleman.