Bebé perdida en EU es hallada con vida después de 24 años

Arizona, EU.- Se trata de Aleacia Stanci, quien fue hallada luego de que las autoridades policiacas le realizaran una foto de progresión de edad y pruebas de ADN.

Fue en diciembre de 1994, cuando la madre de Aleacia, Toni, le encargó a la entonces bebé de nueve meses a un amigo de la familia. Sin embargo, cuando volvió dos días después, nadie supo decirle donde se encontraba su hija.

La entonces veterana de la Fuerza Aérea luchaba en ese momento contra el consumo de drogas y estaba involucrada en la prostitución. Terminó en la cárcel poco después de su regreso pero no denunció la desaparición de su hija sino hasta marzo de 1995, pero fue asesinada ese mismo año

El caso revivió en el año 2008, luego de que detectives revisaran casos sin resolver de desapariciones con información y ADN del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados.

Además, se realizaron fotos de progresión por medio de un software para mostrar cómo se verían en la actualidad.

En 2014, una mujer en Connecticut apareció en un hospital, sin identificación y sin saber mucho de ella. Fue entonces cuando una de las enfermeras buscó en el software de personas desaparecidas, donde halló la foto de progresión, siendo el momento en donde llamó la policía.

La policía de Connecticut tomó el ADN de la mujer y tres años más tarde se concluyó que fue compatible con la bebé que desapareció.

Tras una investigación de la policía, se descubrió que no hubo mala fe de alguien, por lo que determinó que Aleacia había sido adoptada, y ahora tiene un nombre diferente

Su abuela, Frances Ford, que ahora vive en Georgia, señaló que pudo reunirse con su nieta, y desea tener una relación con ella.

“Me gustaría que todo el mundo supiera que estas cosas pueden pasarle a los niños, y que no todas las historias son felices para siempre, y eso no significa que provengan de alguien que no las quería o no me importó “, dijo Ford.