Berners-Lee, creador de la Web, envía mensaje tras 30 años de su creación

Ciudad de México.- 30 han pasado de la creación de la Web y su autor, Tim Berners-Lee, aprovechó este día para hacer un llamado de atención a todos aquellos que tienen una parte de responsabilidad en que Internet funcione mejor y en beneficio de todos.

Si no nos esforzamos en construir una mejor Web hoy, entonces no digamos que la Web nos ha fallado, porque seremos nosotros los que le habremos fallado a la Web", reflexiona el científico británico en una carta abierta.

El llamado 'padre de la World Wide Web' siguió trabajando en el CERN por algunos años después de su invento en 1989 y hace 9 años fundó la WebFoundation, desde la que promueve el acceso a la Web y a sus beneficios como un derecho.

En materia de privacidad, el científico afirmó que los datos de los usuarios "no deben ser tratados como una mercancía, ni debe permitirse que se vendan, porque constituyen un derecho de las personas".

La filosofía de la Fundación para la Web es poder tener un control completo de sus datos. No son petróleo, no son una materia prima, no son una sustancia", declaró Berners-Lee.