CNN informa que Jonh Kelly renunciará como jefe de gabinete de EU

Washington, EU.- John Kelly renunciará a su cargo de jefe de gabinete de los Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes CNN, que citó fuentes que no identificó.

Ya se había mencionado que Kelly iba a dejar su puesto y ahora se dice que se ha alejado a Trump que en este momento no se hablan, de acuerdo con fuentes citadas por la cadena.

Entre los principales candidatos figura Nick Ayers, el joven jefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence, aunque se ha reportado que este enfrenta oposición de miembros del primer círculo de Trump, incluidos su cercana asesora política Kellyanne Conway.

Kelly protagonizó recientemente un altercado con el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, del Ala Oeste de la Casa Blanca, que alberga las áreas de trabajo, luego que aquel criticó a la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, una aliada de Kelly.

Según el libro “Fear: Trump in The White House”, del periodista Bob Woodward, Trump fue descrito como un “idiota” y “desquiciado” por Kelly.

Es un idiota. No tiene sentido convencerlo de nada. Se ha descarrilado. Estamos en un pueblo de locos. Ya no sé por qué seguimos aquí. Es el peor trabajo que he tenido”, dijo Kelly, según el libro. El jefe de gabinete se distanció de esos comentarios.