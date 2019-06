'Cabeza' de Trump es golpeada en un salón tecnológico de China

Pekín, China.- Tras el conflicto entre China y Estados Unidos, una compañía japonesa, Soliton Systems, tomó la iniciativa de instalar un maniquí con la cara de Donald Trump en un salón tecnológico de Shangái, con el fin de que los visitantes puedan golpear su cabeza.

En las imágenes difundidas del Consumer Electronics Show, se muestra la extremidad del mandatario estadounidense conectada con resorte, el cual le da movimiento a esta.

Si le digo la verdad, no me causa muy buena impresión porque ahora mismo no es muy amistoso con China", mencionó el visitante Wang Dongyue, luego de golpear dicho objeto.