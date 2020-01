Cae 'psíquica' que cobró fortuna a mujer para exorcizar a su hija "poseída"

Boston, Estados Unidos.- Una psíquica recibió cargos por el delito de robo tras presuntamente asegurarle a una mujer que su hija estaba poseída y quitarle arriba de 70 mil dólares para realizar un exorcismo.

Tracy Milanovich, de 37 años de edad, quien operaba el negocio de lectura de manos y otros servicios Tracy’s Psychic Palm Reader, en Somerset, Massachusetts, es acusada de seis delitos de obtener propiedades por más de 250 dólares con engaño, hurto por más de mil 200 dólares e intimidación de testigos.

La Policía lanzó una investigación sobre Milanovich el pasado 16 de diciembre después de que una mujer se acercó a las autoridades y dijo que la había engañado para quitarle fuertes sumas de dinero.

Tracy Milanovich/Internet

Las averiguaciones revelaron que Tracy Milanovich convenció a la víctima de que su hija estaba poseída por un demonio. La acusada le dijo a la mujer que se necesitaba el efectivo y artículos del hogar para expulsar el espíritu de su hija, indicó el Departamento de Policía de Somerset en un comunicado.

La Policía dijo que se descubrió que Milanovich le robó alrededor de 71 mil dólares a la víctima, quien además le compró a la supuesta psíquica múltiples artículos para el hogar, tales como toallas y ropa de cama.

Después de la investigación, Tracy Milanovich fue arrestada el 27 de diciembre. En la página de Facebook de su negocio se ofrecen servicios como la lectura psíquica, lectura de manos, lectura de las cartas del tarot, sanación espiritual y "consejos para cualquier aspecto de la vida".

En 2018, cuando abrió Tracy’s Psychic Palm Reader, en Somerset, Milanovich dijo al diario The Standard-Times of New Bedford que sus servicios psíquicos eran un "regalo" que ha estado en su familia por seis generaciones y que desarrolló sus habilidades psíquicas sin ninguna guía.