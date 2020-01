Caníbal asesina a su novia y se come su corazón en ritual para hacerse rico

Ikoyi-Ile, Nigeria.- Un hombre asesinó a su novia y comió su corazón con la esperanza de que el sangrieto ritual le permitiera volverse rico, indican reportes.

Owolabi Adeeko, de 23 años de edad, dijo haber golpeado la cabeza de Favour Daley-Oladele contra un mortero en la iglesia y que él y su madre, Bola, se comieron su corazón y senos.

El presunto asesino expuso que estaba convencido de que el sacrificio humano los volvería adinerados, algo que después aseguró no ocurrió debido a que "no tenemos nada de dinero".

Las cosas no han estado bien. El negocio de mi mamá no ha mejorado después de lo que hicimos pese a todos nuestros esfuerzos. El ritual de dinero no funcionó", reportan que expuso Adeeko.